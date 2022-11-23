维吉尼亚州沃尔玛卖场爆枪案 多人死伤、枪手丧命

（法新社华盛顿23日电） 感恩节假期在即，美国维吉尼亚州切萨皮克市（Chesapeake）一处沃尔玛（Walmart）卖场昨晚发生枪击案，警方表示有多人死于枪下，单一的开枪犯嫌也已经死亡。

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切萨皮克市警局员警柯辛斯基（Leo Kosinski）告诉在场记者，快打小组和机动部队抵达现场后「立刻」进入卖场，警方找到多名死者和伤者。

他说，「我们认为枪手只有一人，那名枪手已经死亡」。他并未说明犯嫌死亡原因。

当局在昨晚10时过后接到第一通报警电话，当时卖场尚未打烊。

新闻画面显示，现场聚集大批警力。柯辛斯基说，员警和调查人员正仔细清查卖场，并维护区域安全。

目前还不清楚确切死亡人数，柯辛斯基告诉记者，警方认为遇害者不超过10人。

路透社报导，案发地区的顶尖创伤中心圣塔拉诺福克综合医院（Sentara Norfolk General Hospital）发言人告诉当地电视台WAVY，他们收治了5名伤患。

全美最大零售商沃尔玛今天凌晨发声明表示，「这起悲剧让我们很震惊」，公司「替受影响的人、社区和我们的伙伴祈祷」，并「与执法单位密切配合」。

美国科罗拉多州科罗拉多泉市一家同志夜店19日深夜刚发生枪击案，造成至少5人丧生、25人受伤。

© 2022 AFP