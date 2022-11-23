美增援乌克兰45亿美元 支撑政府发薪并稳定经济

（法新社华盛顿22日电） 美国政府今天表示，将向乌克兰提供45亿美元（约新台币1416亿元）金援，这笔资金的目的在「加强经济稳定及支撑政府核心服务」。

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俄罗斯在乌克兰战场节节败退，转而扩大袭击乌克兰能源基础设施，基辅努力应对这场战事带来的冲击时，美国这笔援助款适时到来。

法新社报导，美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在声明中表示：「这些资金将在未来几周内开始拨出。」

叶伦又说，这笔援助款将提供给乌克兰政府，「以加强经济稳定和支持政府核心服务，包括医院工作人员、公务人员和教师的薪资」，协助乌国对抗俄罗斯战争。

世界银行（World Bank）在另一项声明中指出，这项补助是在世银的「乌克兰行政能力持久性公共支出计画」（Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE）项下拨款，这是对乌克兰数十亿美元援助方案的一部分。

世界银行总裁马尔帕斯（David Malpass）表示，美国资金「在乌克兰面临严重的能源供应中断和严寒酷冬的关键时刻」到来。

世界银行表示，迄今为止，世银已动支近178亿美元紧急资金以力挺乌克兰民众，其中超过114亿美元款项已经核发。

叶伦说，加计最新这一笔，美国援助乌克兰的直接预算总额已达130亿美元，全部是补助款。（译者：纪锦玲）

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