美最高法院：众议院委员会可取得川普报税资料

（法新社华盛顿22日电） 美国最高法院今天裁定，共和党籍前总统川普的纳税申报表将提交给联邦众议院岁计委员会。

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法新社报导，76岁的川普上周宣布参选2024年总统大选，他多年来一直想方设法将自己报税资料保留为秘密。

不同于1970年代以来的其他美国总统，川普在位时拒绝公开报税资料，甚至不惜上法院阻挡国会在索取他报税资料的要求。

而川普的法律战今天似乎到了尽头。最高法院裁定，川普的报税资料应交给联邦众议院岁计委员会（House Ways and Means Committee）。

由民主党主导的这个委员会，多年来一直要求川普与他的相关商业实体提交2015至2020年的纳税申报表。

把报税资料交给众议院岁计委员会，并不意味这些资料必定会对外公开。

共和党再短短数周就要从民主党手中接掌众议院控制权。共和党在本月8日举行的期中选举惊险拿下众议院多数，新科议员即将于明年1月宣誓就职。

曼哈顿检方指控，川普集团（Trump Organization）在2005年至2021年期间隐匿了支付给高阶主管的报酬。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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