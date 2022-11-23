美维吉尼亚州沃尔玛卖场枪击案 至少6人遇害

（法新社华盛顿23日电） 一名枪手昨晚在美国维吉尼亚州切萨皮克市一处沃尔玛卖场开枪滥射，至少6人遇害。警方称，枪手也已身亡。

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法新社报导，切萨皮克市（Chesapeake）这起大规模枪击案发生在美国人准备庆祝感恩节之前，而就在上周末，科罗拉多州一家LGBTQ俱乐部才发生枪击事件，造成5人丧命。

切萨皮克市在其推特帐号发文称：「切萨皮克警方确认昨晚在山姆圆环（Sam's Circle）沃尔玛（Walmart）卖场发生的枪击案一共有7人死亡，包括这名枪手。」

据当地媒体报导，目击者称枪击是从商店后面开始，至少5名伤者被送医救治。

警方并未提供任何有关涉案枪手身分或他是如何死亡的细节。

切萨皮克市警局员警柯辛斯基（Leo Kosinski）表示，警方相信这是一名单独犯案的枪手，而这名枪手已经死亡。他说，他不认为警方开过任何一枪。

案发数小时后，电视新闻画面显示沃尔玛现场周围有大批警察，该卖场位在美国首都华盛顿东南240公里处。

柯辛斯基说，员警和调查人员正仔细检查卖场并确保该地区安全无虞。

代表切萨皮克地区的维吉尼亚州议会参议员卢卡斯（Louise Lucas）说，她对「美国最新一起大规模枪击案竟在我的选区发生而感到极度心碎」。

她在推特上写道：「在我们找到解决方案以结束我国这场夺去如此多生命的枪枝暴力流行病之前，我不会停下来。」

维吉尼亚州联邦众议员史考特（Bobby Scott）在推特发文称：「真可悲，就在家家户户为感恩节团聚之际，我们的社会又遭受另一起毫无意义的枪枝暴力事件。」

这起枪击案发生的前3天，一名枪手在科罗拉多州科罗拉多泉市（Colorado Springs）一家LGBTQ夜店开火，造成5人死亡，至少18人受伤。当局正在调查这起可能是「仇恨犯罪」（Hate Crime）的事件。

© 2022 AFP