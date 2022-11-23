美铁路工会酝酿罢工 恐重挫拜登声势

（法新社华盛顿22日电） 美国总统拜登面临铁路工会大罢工的可能性，一旦成真，燃料、玉米与饮用水的运输都将停摆，年底假期旅游旺季的火车交通会更加复杂，拜登的政治地位也将因此受到冲击。

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代表美、墨和加拿大主要铁运的美洲铁路协会（American Association of Railroads）指出，如果最迟没有在12月9日之前达成协议，全球最大经济体美国可能看到近7000个货运列车停驶，每天造成超过20亿美元（约新台币629亿元）的损失。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，拜登「直接参与」避免罢工的协商工作。她说：「我目前不便提供细节，但总统有直接参与谈判。」

尚皮耶又说，根据2019年统计资料，美国约28%商品透过铁路运输，这种情况下，「铁路交通停摆是让人无法接受的，因为这会伤害到…全国的工作、家庭、农场、企业与社区」。

大规模罢工将影响的层面很广，甚至是饮用水的供应，因为净水厂使用的化学物许多是由火车运输。

货运列车停摆也会影响载客服务，因为部分载客列车所行驶的铁轨隶属于货运公司。

这次的停工威胁，是12个工会成员及其雇主之间错综复杂谈判的下场，而拜登正考虑施展个人政治手腕。

重大劳资纠纷的风险实际上已经存在好几个月，白宫9月就曾惊险阻止罢工发生。

拜登9月15日沾沾自喜地欢迎工会领袖至椭圆形办公室，庆祝双方历经数小时激烈谈判达成临时性协议，化解双方最僵持不下、一度让协商停摆的病假条款。

拜登当时在玫瑰花园（Rose Garden）发表演说，称赞这是「为美国取得的一大胜利」。

但现在看来拜登当时是太早庆祝了。那项临时协议需要12个工会成员批准，但有4个工会团体表示不支持。

他们还有两周时间可以达成协议。到头来，如果有一个工会决定罢工，其他工会也会跟进。

这样的僵局对拜登而言很难承受。他是铁路交通的一大支持者，担任联邦参议员期间天天搭乘火车往返华府与德拉瓦州的家，且他政治生涯中，只要有机会都不吝于表达对工会的支持。

但在美国通货膨胀率居高不下，年底假期即将到来情况下，拜登经不起这类的交通灾难。

80岁的拜登正考虑2024年出马竞选连任，如果铁路大罢工成真，他这次11月8日期中选举助民主党免于惨败一途所赢得的政治声量，恐将大打折扣。

现在有一个可能性可化解危机，那就是国会干预。根据1926年的「铁路劳动法」（Railway Labor Act），国会有权维持铁路的营运。

© 2022 AFP