耶路撒冷连环爆炸案 至少1死14伤

（法新社耶路撒冷23日电） 以色列安全和医疗人员表示，耶路撒冷今天接连传出两起锁定公车站的爆炸案，至少1死14伤。以色列警方称，爆炸案显然是巴勒斯坦武装分子发动的攻击。

广告 继续浏览后续

警方表示，第一起爆炸案发生在接近耶路撒冷市出入口的公车站，第二起则发生在耶路撒冷东侧一处城镇屯垦区。

警方表示，这两起爆炸案前后相距约30分钟，显然是巴勒斯坦的攻击。

电视上播放的影片显示，爆炸现场碎片四处。紧急救援部门已经封锁现场。

警方发言人告诉法新社，其中一名男性伤重不治。

警方表示，第一起爆炸案中有12人送医，至少2人伤势严重。第二起爆炸案则至少3人受伤。

现场的法新社摄影记者表示，公车站后方的金属围篱被炸出一个大洞，一旁可见倾倒在地的一辆电动机车和一顶帽子。

法新社摄影记者还说，在第二处爆炸地点可看到一侧被炸毁的公车。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）赞扬这两起爆炸案，但并未表示是他们犯下。

哈玛斯发言人表示，爆炸案是「占领区和屯垦者犯下的罪行所导致」。

以色列公共安全部长巴里夫（Omer Barlev）表示，他已经和警政首长谈过，并「听取耶路撒冷2起攻击案的简报」。

以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）办公室表示，甘茨已和国家安全局局长和高阶军方官员会商。

© 2022 AFP