英国首度送乌克兰直升机 扩大军备援助

（法新社伦敦23日电） 英国国防部今天表示，英国将送直升机至乌克兰，这是伦敦当局自俄罗斯派兵入侵乌克兰后，首度捐赠直升机。

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英国国防部表示，10名乌克兰军职和工程人员已完成在英国为期6周的训练，这是英国首次捐赠乌克兰直升机装备。

除3架英国军方退役的海王（Sea King）直升机外，英国将再供应1万发火炮。其中的第一架直升机已抵达乌克兰。

国防大臣华勒斯（Ben Wallace）说：「我们力挺乌克兰绝不动摇。更多的火炮供应将协助乌克兰确保近几周从俄罗斯手中收复的领土。」

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）周末访问基辅，宣布将额外援助价值5000万英镑（约新台币18亿6000万元）的防空系统，其中包括125个高射炮和装备，以对抗伊朗制无人机。

英国也将供应乌克兰部队防寒装备。

华勒斯正在访问挪威，将出席在英国皇家海军航空母舰伊丽莎白女王号（HMS Queen Elizabeth）上举行的北方集团（Northern Group）防长会议。

英国倡议成立的北方集团由12个国家组成，宗旨在促进欧洲北部国家在国防安全上的合作。其他成员还包括丹麦、爱沙尼亚、芬兰、德国、冰岛、立陶宛、拉脱维亚、荷兰、挪威、波兰和瑞典。

© 2022 AFP