降低对中国的依赖 德国将对投资担保设限

（法新社巴黎22日电） 德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）今天表示，德国将对在中国有业务的企业设定投资担保上限，以期减少对中的依赖。

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哈柏克在法国巴黎的记者会上表示，投资支援计画将全面检讨改革，以创造「强大诱因来进行经营多样化」。

哈柏克表示，决策者将实施配额，「如此一来，德国的担保就并非针对一个国家，也就是中国」。

哈柏克表示，「将对特定国家的投资设定上限」，目前讨论的金额是30亿欧元（约新台币975亿元）。

他说：「企业当然可以在一个国家投资，但超过上述数字，就将不再进一步获得纳税人血汗钱的保障。」

德国「明镜周刊」（Spiegel）上星期引述政府内部文件报导，会在考虑环境和社会标准下，「彻底」检视这些担保。

今年5月，德国以关切新疆地区人权状况为由，拒绝对在新疆有设厂的福斯汽车集团（Volkswagen）在中国的投资提供担保。

此外，德国也愈来愈疑虑中国在德视为关键基础设施上的投资。

这个月稍早，柏林当局以国家安全可能受威胁为由，阻止中企收购两家半导体公司。

尽管如此，德国仍不顾政府内部反对，批准将汉堡（Hamburg）港口的部分股权出售给中国远洋海运集团。

© 2022 AFP