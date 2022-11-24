以巴密集谈判避防冲突 以色列青少年遗体获归还

（法新社耶路撒冷24日电） 经密集谈判后，巴勒斯坦激进分子今天将他们在遭到占领的约旦河西岸（West Bank）抢走的一具以色列青少年遗体交还家属。此举避免以巴间一场可能的军事冲突。

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17岁德鲁士族（Druze）青少年费罗（Tiran Fero）22日在汽车意外中身受重伤，送医不治。以色列总理拉皮德（Yair Lapid）昨天曾经威胁，如果没有归还费罗的遗体，将严予报复。

以色列军方表示，「安全部队努力与巴勒斯坦当局协调」，费罗的遗体终获返还。

费罗的遗体被人从哲宁（Jenin）一间医院抢走，目前没有人声称犯案。不过当地消息人士告诉法新社，巴勒斯坦好战分子将遗体放在哲宁的难民营中，当地有多个派系活动。

过去曾经发生劫持以色列人或将他们的遗体抢走，用以作为要求以色列释放巴勒斯坦囚犯或归还巴人遗体的谈判筹码。

以色列军事官员曾告诉记者，要回费罗遗体的办法有两个，要不透过巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority），不然就是对哲宁的难民营采取军事行动，而那恐怕会「非常、非常暴力」。

为了追捕好战分子，以军经常对哲宁进行致命突袭，相关行动曾经造成包括半岛电视台（Al Jazeera）巴勒斯坦裔美国籍记者阿克莱（Shireen Abu Akleh）在内的平民丧生。

这名以色列官员表示，好战分子误以为费罗是士兵，相关谈判透过巴勒斯坦自治政府进行。

© 2022 AFP