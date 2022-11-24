伊朗不满外媒报导示威 宣称逮捕拥英籍消息人士

（法新社德黑兰23日电） 伊朗法斯通讯社（Fars）今晚报导，一名英国伊朗双重国籍人士因为将库德族女子艾米尼死亡引发的示威相关消息透露给英国广播公司（BBC）等外国媒体，已经遭到逮捕。

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全球服务包括波斯语频道的BBC，多次抱怨旗下记者及记者的亲属在国内外遭到威胁和恐吓，而罪魁祸首是伊朗。

伊朗22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）据称因违反严格的女性衣着规定而遭到宗教警察拘留后，于9月16日死亡，掀起全伊朗2个月来抗议浪潮。德黑兰以英国允许境内波斯语媒体传播怀有敌意的报导为由，指控英国煽动示威。

法斯通讯社的报导仅表示，伊朗情治单位和伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）已在伊朗第3大城伊斯法罕（Isfahan）逮捕这名人士，但并未透露姓名、性别及逮捕日期。伊朗不承认双重国籍。

根据报导，被捕人士是几个「有敌意电视频道的消息来源，尤其是BBC和伊朗国际电视台（Iran International）」。后者是一个与沙乌地阿拉伯有关的频道，从伦敦播放节目。

法斯通讯社指出，这名人士与「频道的一些记者有直接关联和亲属关系」，且除了与频道合作，此人还与「海外某些反革命分子协力，在近期暴动期间煽动公民不服从、暴动、违反安全规定、大肆破坏及毁损公物」。

自从示威抗议爆发以来，伊朗已经4度召见英国驻德黑兰大使。英国则在本月稍早宣称一些住在英国的记者遭受死亡威胁，而召见一名伊朗驻伦敦高级外交官。

总部在伦敦的伊朗国际电视台幕后广播公司 Volant Media表示，旗下2名在英国工作的英国伊朗籍记者收到「有可信度的」伊斯兰革命卫队死亡威胁。这家电视台大篇幅报导伊朗示威活动。

伊朗司法部门新闻网站米桑线上（Mizan Online）22日报导，部门发言人塞塔益西（Masoud Setayeshi）表示，在「暴动」浪潮期间，伊朗已经逮捕40名外籍人士。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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