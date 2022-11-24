俄轰乌克兰能源设施酿数百万人断电 美增援4亿美元

（法新社华盛顿23日电） 美国今天宣布向乌克兰提供新的4亿美元援助计画，其中包括发电机，以协助乌克兰应付能源基础设施遭俄罗斯攻击导致的停电。

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五角大厦发言人空军准将赖德（Patrick Ryder）在一架美国军机上告诉记者，200多台发电机「将用来支援民间和军事电力需求…以缓解电网压力」。

赖德说，遭俄罗斯攻击下，「这项援助在帮助他们面临能源方面的重大挑战」。

俄罗斯最近对乌克兰的能源基础设施展开一连串飞弹攻击，让数以百万计人民一再无电可用。

五角大厦在声明中说，这项计画还包括为「国家先进防空系统」（NASAMS）和「海马士多管火箭系统」（HIMARS）提供弹药，以及具备热成像瞄准镜的重机枪以对抗俄罗斯无人机，另外还有2000多万发轻型武器弹药。

美国国务院表示，自总统拜登于2021年1月上任以来，这项最新计画已使美国对乌克兰的军事援助总额达到197亿美元。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在声明中说：「只要有需要，我们将继续支持乌克兰，让他们能够继续保卫自己的国家，并待时机成熟时在谈判桌上处于最有利地位。」

俄罗斯飞弹今天如雨点般落在乌克兰各地，迫使核电厂关闭并导致多名平民丧命，企图让乌克兰城市在冬季来临之际陷入黑暗和寒冷之中。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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