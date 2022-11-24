印尼西爪哇强震 6岁男童受困两天奇迹生还获救

（法新社席安约24日电） 印尼西爪哇省21日发生规模5.6强震，伤亡惨重。6岁男孩阿兹卡在没有粮食和饮水的情况下受困瓦砾堆中两天，奇迹生还获救。

广告 继续浏览后续

西爪哇省（West Java）21日强震造成至少271人丧生。昨晚这起戏剧性救援成为摄影机焦点，令人对于残骸中可能还有人幸存待援重燃希望。

28岁志工杰克森（Jeksen）今天告诉法新社：「我们一得知阿兹卡（Azka）还活着，每个人都流下眼泪，包括我自己…非常令人感动，感觉就像一个奇迹。」

画面显示，救援人员把6岁的阿兹卡从受创最重的席安约镇（Cianjur）古格南区（Cugenang）一间房屋残骸中救出时，他身上穿着受困时穿的蓝衬衫和裤子。

西爪哇省茂物（Bogor）政府发布的影片显示，救援人员把阿兹卡从地上一个洞里拉出，用双手紧紧抱住他，戴红盔的另一名救援人员握着阿兹卡的一只手紧随在后。

阿兹卡跟为数众多印尼人一样没有姓氏，他被救出后安静地喝着饮料。一名士兵抱着他，另一名救援人员抚摸着他的头发。

志工告诉法新社，阿兹卡的母亲在地震中丧生，救援人员于他获救数小时前找到她的遗体。

杰克森说，阿兹卡获救时，身旁的祖母已经气绝身亡。

当地媒体报导，幸亏有一面墙挡住另一面倒塌的墙，才让阿兹卡没有被倒墙压住而幸存。

杰克森说：「阿兹卡在房子左侧的一张床上被发现，有一颗枕头保护着他，他和混凝土板之间只有10公分间隙。空间这么狭窄，又黑又热，而且没有足够通风。」

「没想到他于48小时后仍然活着，如果知道的话，我们前一天晚上就会更努力（搜救）。」

官员指出，死者当中有许多在学校或家中罹难的儿童。暴雨和可能的致命余震拖延救援行动，当局警告，可以进行救援的时间所剩无几。

印尼国家灾害应变总署（BNPB）署长苏哈里扬托（Suharyanto）表示：「今天部署6000人投入搜救行动，虽然下雨，我们仍继续搜救。请为我们祈祷，让失踪的40人得以获救。」

当局持续搜救仍受困瓦砾堆下的数十位民众，其中包括一名7岁女孩。

© 2022 AFP