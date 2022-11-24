国安考量 英指示政府机构停用中国制监视器

（法新社伦敦24日电） 英国政府部门今天接获指示，停止在「敏感地点」安装中国制监视摄影机。而上周英国刚勒令一家中资公司出售英国最大晶片厂纽波特晶圆制造厂（Newport Wafer Fab）至少86%股权。

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根据英国隐私保护组织「老大哥观察」（Big Brother Watch），英国公共组织多半使用中企海康威视或大华制造的闭路电视摄影机。

这两家公司的产品被控是侵犯新疆维吾尔族人权的共犯。今年7月，67名英国国会议员敦促伦敦政府禁止贩售或使用它们制造的监视设备。

英国政府的新命令并未彻底封杀两家公司，但针对依中国法律必须与北京安全单位分享情报的企业，英国政府不鼓励在境内使用其制造的「视讯监控系统」。

新命令规定，这类摄影机不应连上政府部门的「核心网路」，且各部会应考虑换掉它们。

内阁办公室部长陶敦（Oliver Dowden）告诉国会，政府检讨后作出的结论是，「鉴于对英国的威胁，以及这些系统的能力和连结性提升，需要额外的管制」。

「因此各部门已接获指示，若企业受制于中华人民共和国的国家情报法律，应停止将其生产的这类设备安装到敏感地点。」

2021年6月，海康威视一台摄影机拍到时任卫生大臣韩考克（Matt Hancock）违反防疫规定亲吻助理，随后英国一些个别部会已陆续移除海康威视的设备。

© 2022 AFP