安华终成首相再写传奇 马来西亚政坛不死鸟

（法新社吉隆坡24日电） 马来西亚国家皇宫宣布，国家元首苏丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）任命反对派领袖安华为首相，下午5时宣誓。从准首相变阶下囚再复出，这项任命将「安华传奇」带入高潮。

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国家皇宫声明指出：「考量马来统治者王族的意见后，陛下同意任命安华（Anwar Ibrahim）为马来西亚第10任首相。」

马来西亚19日举行大选，安华与前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）领导的两大主要阵营皆未取得可以直接组阁的过半席次。国家皇宫上述声明结束数日以来的政治僵局。

安华的「希望联盟」（Pakatan Harapan）诉求反贪腐，在上周末大选中拿下最多席次的82席，但未达筹组政府所需的112席门槛。慕尤丁的「国民联盟」（Perikatan Nasional）取得73席。

从46岁担任副首相到75岁登首相大位，这条颠簸政治路，安华走了快30年。他的声势一度如日中天，距离首相大位仅一步之遥，却从准接班人跌落，遭以鸡奸等罪名打入大牢，后来长期担任反对派领袖。

曾经领导学生运动的安华屡次与首相宝座失之交臂。他于1990年代先后出任财政部长和副首相，与时任首相马哈地（Mahathir Mohamad）关系达到颠峰。

然而，1997年至1998年亚洲金融危机不仅重创经济，也冲击马哈地与安华关系，处理这场危机的手法导致两人决裂，安华所有政府职务都被拔除，并且遭到所属政党「巫统」（UMNO）开除党籍。

1999年，安华因贪污罪被判6年徒刑，隔年又因鸡奸罪被判9年徒刑，两项刑期合并执行。马来西亚最高法院2004年推翻对安华的鸡奸判决，裁定将他释放。贪污罪及两度因鸡奸罪入狱罪使安华一共身陷囹圄近10年。他表示，这些出于政治动机的指控，目的是要终结他的从政生涯。

安华于2018年大选与马哈地再度成为盟友，2度出任首相的马哈地承诺首相大位将会交棒安华，却从未履行约定。他们的联盟于22个月后瓦解，安华的首相梦再度破碎。

从首相接班人沦为囚犯，又复出政坛成为主要反对派领袖，安华的政治生涯跌宕起伏宛如乘坐云霄飞车。他今天接任首相也将吉隆坡政坛过去25年来这场传奇带入最高潮。

© 2022 AFP