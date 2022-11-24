抛大赦被停权帐号想法 马斯克再发起推特民调

（法新社旧金山23日电） 社群网站推特（Twitter）新老板马斯克继发起民调恢复前美国总统川普的帐号后，今天再度出招，抛出大赦被停权推特帐号的想法，发起推特民调。

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马斯克此举的时间点，就在外界批评他的内容审核标准取决他个人的一时兴起，某些帐号可以恢复，某些则不行。

马斯克推文说：「（被停权帐号）在未触法或从事大量寄送垃圾邮件的情况下，推特是否应该对他们实施大赦？」

民调将于格林威治时间24日17时46分截止，此举和马斯克几天前恢复川普帐号的策略相同。

推特去年初以川普煽动2021年1月6日的美国国会大厦暴动事件为由，停用他的帐号。

在赞成恢复的人数略占多数的情况下，川普的推特帐号19日恢复。

推特的民调对所有用户开放，除了不科学外，还可能会遭假帐号和机器人锁定。

对被停权帐号一律实施特赦，恐引发政府当局警戒。马斯克以440亿美元买下推特后，当局密切关注他对仇恨言论的处理。

此举也可能引发苹果公司（Apple）和谷歌（Google）不安。这两家科技巨擘有权以内容疑虑为由，将推特自旗下的行动app商店中下架。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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