欧盟理事会主席将会习近平 拟谈俄乌战争与台湾

（法新社布鲁塞尔24日）欧盟理事会主席米歇尔将于12月1日赴北京与中国国家主席习近平会谈。官员表示，此行重点议题在于俄罗斯入侵乌克兰对世界构成的威胁，以及中国本身对台湾的威胁。

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米歇尔（Charles Michel）推文宣布访问行程时表示：「我们将讨论全球挑战，以及攸关共同利益的主题。」

官员们说，代表欧盟各国领导人的欧盟理事会（European Council）主席米歇尔几个月来尝试安排与习近平会谈，上周20国集团（G20）峰会终于确定日期。

一名欧洲官员匿名表示，欧盟各国领袖已授权米歇尔与中国对谈。

官员说，中国不提供武器给俄罗斯、不协助莫斯科规避欧美经济制裁，对欧洲而言至关重要；而在台湾议题方面，当前局势有「化解冲突」的必要。

他表示：「关键在于，规则是国际秩序的基础。」

「我们希望向中国传达的是，我们需要一个让联合国（UN）处于中心的世界，而俄国侵略、台湾可能发生冲突都是真正的危险。」

至于经济方面，这名官员说，米歇尔将试图找寻方法来降低欧洲对中国的贸易赤字。

习近平掌权下的中国变得愈来愈独断，当前欧盟各国正热切讨论如何处理与中国的关系。美国力促西方盟邦共同抗中，但若干与中国有重要贸易关系的欧盟成员国拒绝把全球事务分成2个阵营。

© 2022 AFP