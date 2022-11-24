美维州沃尔玛枪击案6死 卖场经理犯案后饮弹自尽

（法新社美国切萨皮克23日电） 美国维吉尼亚州官员今天说，沃尔玛一名31岁大夜班经理昨晚在挤满感恩节购物人潮的卖场开枪，造成6人死亡，枪手随后饮弹自尽。这是美国4天来第2起大规模枪击案。

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警察首长索勒斯基（Mark Solesky）说，维吉尼亚州切萨皮克市（Chesapeake）昨晚发生滥射案后，还有4名伤患仍在医院救治，目前状况不明。

索勒斯基跟记者说，枪手据信是死于「自己造成的枪伤」，又说目前还不清楚这起美国最新枪枝暴力案的行凶动机。

切萨皮克市有关当局指认枪手是该市居民宾恩（Andre Bing），说他持有一把手枪与多发弹匣。沃尔玛（Walmart）在声明中证实宾恩是大夜班领班，2010年起受雇于沃尔玛。

在枪击案中幸存的员工泰勒（Briana Tyler）稍早描述了这位卖场经理进入员工休息室滥射的恐怖场景。

泰勒跟美国广播公司（ABC）晨间新闻谈话性节目「早安美国」（Good Morning America）说：「他没有特别瞄准任何人。他真的就只是朝整个休息室开始扫射，我看到有多人倒地，无论是寻求掩护或中枪。」

她说，枪手看着她开枪，但子弹从她身旁几�疾凉�。泰勒说：「他不发一语，什么话都没说。」

切萨皮克市当局表示，枪手与两名受害者被发现死在员工休息室，卖场前门旁躺着另一具遗体。官员说，年纪最轻的受害者为16岁。

© 2022 AFP