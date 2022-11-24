联合国反妇女暴力日前夕 阿富汗女性示威争权利

（法新社喀布尔24日电） 在联合国的「消除对妇女暴力国际日」前夕，十多名阿富汗女子今天在首都喀布尔发起示威，要求当局承认阿富汗女性权利。

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自从阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）去年8月重返执政后，阿富汗女性逐渐被挤出公共生活领域。但偶尔会有一小群阿富汗女子发起快闪示威，不过通常会迅速遭到镇压，且镇压手段时而暴力。

今天示威者之一手持的达利语（Dari）标语写道：「我们将为我们的权利抗争到底，我们不会投降。」示威者大多戴着墨镜及头巾，并以口罩遮住脸部。

塔利班战士密切监督示威过程，附近也有挂着情治机关标志的车辆巡逻。

自从塔利班重掌政权后，阿富汗女性公务员大多失业，或是被要求停职在家仅获微薄津贴；女性也不得在没有男性亲属陪伴下出门，且外出必须穿上罩袍或戴上头巾。

本月稍早，塔利班又禁止女性进入公园、游乐场、健身房和公共澡堂。此外，阿富汗全国各地中学也大多禁止女学生就学。

世界各地的「消除对妇女暴力国际日」（International Day for the Elimination of Violence against Women）通常落在11月25日。根据联合国说法，成年与未成年女性受到暴力对待，仍是全球最普遍的侵犯人权情况。

联合国指出，全球每3名女性就有1名遭受过暴力，比例在过去10年大致维持不变。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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