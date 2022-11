联合国反妇女暴力日前夕 阿富汗女性示威争权利

(法新社喀布尔24日电) 在联合国的「消除对妇女暴力国际日」前夕,十多名阿富汗女子今天在首都喀布尔发起示威,要求当局承认阿富汗女性权利。

自从阿富汗民兵组织塔利班(Taliban)去年8月重返执政后,阿富汗女性逐渐被挤出公共生活领域。但偶尔会有一小群阿富汗女子发起快闪示威,不过通常会迅速遭到镇压,且镇压手段时而暴力。

今天示威者之一手持的达利语(Dari)标语写道:「我们将为我们的权利抗争到底,我们不会投降。」示威者大多戴着墨镜及头巾,并以口罩遮住脸部。

塔利班战士密切监督示威过程,附近也有挂着情治机关标志的车辆巡逻。

自从塔利班重掌政权后,阿富汗女性公务员大多失业,或是被要求停职在家仅获微薄津贴;女性也不得在没有男性亲属陪伴下出门,且外出必须穿上罩袍或戴上头巾。

本月稍早,塔利班又禁止女性进入公园、游乐场、健身房和公共澡堂。此外,阿富汗全国各地中学也大多禁止女学生就学。

世界各地的「消除对妇女暴力国际日」(International Day for the Elimination of Violence against Women)通常落在11月25日。根据联合国说法,成年与未成年女性受到暴力对待,仍是全球最普遍的侵犯人权情况。

联合国指出,全球每3名女性就有1名遭受过暴力,比例在过去10年大致维持不变。(译者:张正芊/核稿:陈政一)

