英国警方破获国际诈骗网络 光在英就骗取18亿元

（法新社伦敦24日电） 英国警方今天说，警方历来规模最大的反诈骗行动已破获一个国际犯罪网络，这个网络透过数以百万计通诈骗电话，锁定数以十万计被害人，光是在英国，诈骗金额就高达新台币18亿元。

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伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）带头对iSpoof.cc网站展开为期18个月的全球调查，近几周来逮捕100多人，包括一名据说驻伦敦的管理人员。

根据警方说法，被称作「一站式国际诈骗商店」的iSpoof.cc网站创立于2020年12月，高峰时期有5万9000名用户支付150到5000英镑不等的金额购买其服务。

iSpoof.cc让订购者得以用比特币（Bitcoin）付款获取所谓的诈骗工具，让他们的电话号码看起来好像拨打自银行、税务机关和官方组织。

伦敦都会区警察局和欧洲刑警组织（Europol）、美国联邦调查局（FBI）及全球其他执法单位通力合作，分别在荷兰、澳洲、法国和爱尔兰逮到诈骗嫌疑人，同时关闭了在乌克兰和荷兰境内的伺服器。

英国警方认为，有组织的犯罪集团与这个网站和其数以万计用户有关，这些犯罪集团可以取得网站上的软体工具，来帮助不法获取被害人银行帐户资金，并犯下其他诈骗行为。

伦敦都会区警察局局长罗利（Mark Rowley）说，这起调查表明了对利用技术的犯罪分子采取了「不同的做法」。

罗利告诉媒体：「这是从有组织的犯罪分子开始，他们实际上推动并制造我们周遭世界所看到的诈骗行为。」

英国规模最大的伦敦警方表示，截至今年8月的过去1年内，嫌疑人付费进入该网站，在全球各地打了逾千万通诈骗电话。

约40%的诈骗电话是在美国境内，超过1/3则在英国，而光是在英国就有20万名潜在被害人遭到锁定。

诈骗侦查机构截至目前为止记录到光是在英国就造成4800万英镑（约新台币18亿元）损失，最高单笔窃取金额为300万英镑，平均损失金额为1万英镑。

伦敦都会区警察局指出：「由于绝大多数诈骗事件未获通报，实际金额据信要高得多。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP