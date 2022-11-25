专家证实千年金币为真 遭抹灭古罗马皇帝真有其人

（法新社伦敦24日电） 英国科学家表示，一枚长期以来被视为是假货的金币实际上是真品，这意味一名原本被认为是虚构人物而自历史除名的西元3世纪古罗马皇帝确实存在。

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现在是罗马尼亚中西部地区的外西凡尼亚（Transylvania）1713年时发现少数类似硬币，上面有名为斯邦西安（Sponsian）的皇帝的侧面肖像。

自19世纪中叶以来，专家因为这些硬币设计粗糙，一直认为它们是赝品。因此它们一直被锁在博物馆的橱柜里。

但是研究人员研究苏格兰格拉斯哥大学（University of Glasgow）亨特博物馆（The Hunterian）收藏的其中一枚硬币，并与具相似历史的其他硬币进行比较后，得出这枚硬币是真品的结论。

率领研究团队的伦敦大学学院（University College London）科学家皮尔逊（Paul Pearson）说：「对这些极其稀有的硬币进行科学分析，使斯邦西安皇帝摆脱身分不明的处境。」

「我们的证据表明，他曾统治罗马帝国行省之一的达契亚行省（Roman Dacia），当时帝国正饱受内战肆虐，边境地区被侵略者掠夺。」

根据发表在「公共科学图书馆期刊」（PLOS ONE）上的这份研究报告，达契亚行省与现代罗马尼亚重叠，是蕴藏大量金矿的地区。

研究人员在可见光和紫外线下使用显微镜重新检视这枚硬币，发现上面的刮痕可证明它在2000年前曾流通过。

亨特博物馆的货币策展人艾瑞克森（Jesper Ericsson）表示，化学分析也显示，这些硬币曾被埋在土里数百年。

© 2022 AFP