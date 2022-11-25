中国驻杜拜总领事馆：首届中阿峰会将于12月登场

（法新社杜拜24日电） 在盛产石油的沙乌地阿拉伯加强与亚洲的关系之际，中国驻杜拜总领事馆表示，沙乌地阿拉伯将于12月初举办有史以来第一次中阿峰会。

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按沙国外长说法，中国国家主席习近平12月将访问沙乌地，但中方总领事馆声明没有具体说明习近平抵沙访问是否与峰会同时进行。

中国驻杜拜总领事李旭航22日在领事馆网站上发声明表示，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙乌地召开。声明中没有提到会谈的确切日期或与会人员。

根据中国驻杜拜总领事馆声明，李旭航指出中国与包括阿联酋在内的阿拉伯国家的关系「如同两国航天事业一样驶入发展的快车道」并称峰会「在中阿关系史上具有里程碑意义」。

沙国和其他波斯湾国家转向加强与亚洲市场的关系，适逢石油输出国家组织和结盟油国（OPEC+）无视华府增产请求，决定大幅削减石油产量，使得沙乌地与美国长年盟邦关系陷入紧张。

美国抨击减产的决定等同在乌克兰战争中「与俄罗斯结盟」，并警告将会有「苦果」，但并未明说。

下次OPEC+会议将于12月4日举行，届时会使全球能源供应争端重新成为人们关注的焦点。

© 2022 AFP