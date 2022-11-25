俄罗斯动员兵母亲发出挑战 要求蒲亭回应

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯动员士兵前往乌克兰作战，他们的母亲和妻子正急切要求军方兑现总统蒲亭所作的承诺，相关影片充斥俄罗斯社交媒体。

广告 继续浏览后续

自克里姆林宫9月宣布将徵召数十万士兵支援莫斯科在乌克兰的军事行动以来，愤怒和担忧在俄罗斯各地蔓延。

有广泛报导指理应被豁免的年长者或体弱多病者被派赴前线，还有应徵入伍者几乎未受训练即战死，接踵而至的混乱迫使克里姆林宫承认「错误」。

迹象显示，蒲亭（Vladimir Putin）认真对待日益严重的不满情绪，预计今天接见一群军人的母亲和妻子，这是他9个月前下令俄军进入乌克兰以来的首次。

不过一些亲属认为这次会面经过精心设计，不会提供坦诚讨论的平台。

积极参与相关活动的母亲楚卡诺娃（Olga Tsukanova）说：「总统会接见一些他口袋名单上的母亲，她们会提出正确的问题并感谢他。如惯常那样。」

楚卡诺娃20岁的儿子正在服兵役，她想确保他不会被派往乌克兰。

楚卡诺娃从伏尔加（Volga）河畔的萨马拉市（Samara）来到900公里远的莫斯科，希望获得克里姆林宫接见。

她对蒲亭喊话说：「我不是一个人。邀请我们，回答我们的问题！」

分析人士称，对动员兵命运的愤怒可能演变为真正的不满，这让克里姆林宫处于尴尬境地。

当俄军在乌克兰作战时，当局对政治异议人士进行前所未有的镇压，但在俄罗斯，母亲讲的话是神圣的。监禁她们不能成为选项。

对蒲亭来说，看到愤怒的家属可能勾起他对20多年前执政初期困境的回忆。2000年8月库尔斯克号（Kursk）潜舰沉没，舰上118人全部遇难，他因反应迟缓而备受批评。

车臣两场战争导致俄罗斯母亲运动兴起，对克里姆林宫有如一根刺。但这次氛围不同，俄罗斯已没有独立媒体，等于实际上禁止公开批评蒲亭发动战争，也意味几乎没人质疑乌克兰的军事行动。但一些人对亲属被派去参战的条件有意见。

母亲和妻子作为动员战士的亲属，这一地位给了她们一种保护，而不会被认为是普通的反对派。

社会学家李文森（Alexei Levinson）说：「有一种潜意识，认为女性拥有这种追究当权者的权利。」他警告：「但这并不是女性和平运动。」

「她们希望国家履行其作为动员兵『集体父亲』的责任。」

© 2022 AFP