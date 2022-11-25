印度最高院将续审案 权衡是否继台湾后承认同婚

（法新社新德里25日电） 印度最高法院今天决定，继续审理一起诉讼案，以权衡是否在法律上承认同性婚姻。这可能为印度继台湾之后成为亚洲第2个承认同性婚的国家铺路。

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此案是由一对去年非正式结婚的同性伴侣提出。印度最高法院4年前已废除殖民时代的同性性行为禁令。

提起诉讼的丹吉（Abhay Dange）和查克拉博蒂（Supriyo Chakraborty）在婚礼后曾告诉「印度新快报」（New Indian Express），他们希望「生活在一个没有橱柜（意指同性恋禁忌）的世界」。

他们请求最高法院，让他们享有和异性伴侣相同的婚姻权利。以大法官钱德拉丘德（Dhananjaya Chandrachud）为首的法官群要求政府，在一个月内提出回应。

法院若作出有利两人裁决，即推翻总理莫迪（Narendra Modi）政府对同性婚的反对立场。莫迪政府先前曾抗拒下层法院正式承认同性恋关系的尝试。

去年政府曾对德里高等法院表示，同性婚将「完全摧毁我国属人法的微妙平衡」。

在最高法院今天决定继续审理上述案件之前，印度法院近年来已就两性与家庭问题作出重大判决，包括将通奸除罪化以及扩大本已广泛的堕胎权。

© 2022 AFP