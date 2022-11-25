港府控荣休主教陈日君等违反社团条例 法庭裁定罪成

（法新社香港25日电） 高龄90岁天主教香港教区荣休主教陈日君枢机等6名异议分子，被当局控告违反社团条例，法院今天裁定各人罪成，各被罚款港币4000元（新台币1万5765元）或以下。

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「612基金」在「反送中」运动爆发期间成立，透过筹款支援被捕抗争者，比如聘请律师及打官司。5名信托人除陈日君，还包括前立法会议员吴霭仪和何秀兰、歌手何韵诗、岭南大学前副教授许宝强。基金秘书是施城威。

当局其后起诉陈日君等6人，控罪指他们于2019年7月16日至2021年10月31日期间，在香港作为「612基金」本地社团干事，没有在指明时间内遵从香港社团条例的规定，为基金注册。

综合本地媒体报导，6人今天在西九龙裁判法院被裁定罪名成立。

据报导，裁判官宣读判词时指出，认同控方指「612基金」在成立至解散，一直有运作，包括举办记者会、租办公室、与公众及其他组织有交易来往等，是一个以基金模式运作的社团，而社团条例已清楚列明，本地社团成立后一个月内，要申请成立或豁免申请，否则属犯罪，但基金从来都没有递交。

法官裁定陈日君、吴霭仪、何秀兰、何韵诗及许宝强各罚款4000元，施城威罚款2500元。

© 2022 AFP