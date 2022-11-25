美期中选举不如人意 川普渐失共和党同志相挺

（法新社华盛顿24日电） 美国前总统川普在共和党内颇具影响力，但有一小群人从未挺他。11月期中选举结束后，这群人阵容愈来愈壮大，其中包括一些不认为川普有能力再带领共和党胜选的人。

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多数共和党人原本支持川普，只要川普主张减税、任命保守派法官，最重要的是赢得选举，他们愿意对他哗众取宠的行为视而不见。

但共和党在这次期中选举表现不如人意，愈来愈多共和党政治人物归罪于川普。

反对川普的共和党人曾自称「绝不支持川普的人」（Never Trumper）。如今这个有更多生力军加入的新团体乐于被称为「绝不再支持川普的人」（Never Again Trumper），而且他们的势力可能还不小。

发明这个新词的人是共和党上一任联邦众议院议长莱恩（Paul Ryan）。

他接受美国广播公司（ABC）访问时说：「我为税务改革、放松管制和刑事司法改革等成就而自豪。我真的很为我们任命的法官感到热血沸腾，不只是最高法院大法官，而是整个司法界。但我绝不会再挺川普。为什么？因为我想打赢选战，和川普绑在一起，我们却输。这在2018年、2020年和现在的2022年都显而易见。」

在2018年民主党人夺回众议院、裴洛西（Nancy Pelosi）成为众院议长以及2020年民主党籍的拜登当选总统的过程中，这些从不支持川普的共和党人「功不可没」。

但他们在共和党内被视为叛徒，在愈来愈民粹的运动中，与喧嚣、造反的方针渐行渐远，难以发挥影响力。

作为政党机器一分子，「绝不支持川普的人」并非只在一旁发牢骚的「觉醒共和党人」，而是能左右共和党未来方向的有力声音。

这群人之中，有州长、川普政府的前官员和现任国会议员，或许不可免还有一些被视为可能的重要领袖人物。

佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）不仅是共和党新星，也是目前川普争取2024年总统候选人提名的劲敌。值得注意的是，迪尚特对川普未置一词，却默默在民意调查中拉近两人间的差距。

哈佛大学美国政治研究中心与哈瑞斯民意调查（Harvard CAPS/Harris Poll）的最新研究发现，多数受访者认为，今年期中选举，川普输得最惨，而高票连任州长的迪尚特是最大赢家。

共同负责这项民调的潘恩（Mark Penn）告诉美国「国会山庄报」（The Hill）：「迪尚特连月来声势不断上涨，现在明显威胁到川普。如果他们两人都角逐，会是一场激烈竞争，且川普很可能败阵。」

川普执政时期的官员克里斯蒂（Chris Christie）、蓬佩奥（Mike Pompeo）和海利（Nikki Haley）近期纷纷与川普保持距离；克里斯蒂还抱怨，川普的自我中心主义害得共和党人「不停地输、输个没完」。

迪尚特崛起，令更多人猜测川普很可能在党内初选落败的情况下迳自参选，而这对共和党恐怕是灾难。

在川普执政时期担任司法部长的巴尔（Bill Barr）接受「纽约邮报」（New York Post）访问时说：「除非党内其他人都依着他，否则他会鱼死网破，带着『他的人马』出走共和党。」

马里兰州州长霍根（Larry Hogan）在期中选举后告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「基本上这是连续第3场川普害我们输的选战，3个好球就该三振出局了。」

他还说：「精神错乱的定义就是反覆做同一件事还期待出现不同结果，川普一直说『我们会赢很多，赢到麻木』。而我是输怕了。我是说，这全拜他所作所为之赐。」

© 2022 AFP