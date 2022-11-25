节约能源 德国总理办公室外耶诞树亮灯时间缩短

（法新社柏林24日电） 德国为度过冬天寻求节约能源之际，政府发言人今天表示，总理萧兹（Olaf Scholz）办公室外的耶诞树点亮的时间将缩短。

广告 继续浏览后续

这位发言人告诉法新社，树上的灯只在每天傍晚4时到8时点亮4小时，而不是像去年那样一直亮着。

这棵杉树采自布兰登堡（Brandenburg）附近的森林，上有4920颗低耗能LED灯装饰，耗电量为每小时287瓦。

一支儿童合唱团今天在这棵树下演唱经典耶诞歌曲「噢，耶诞树」（O Christmas Tree），萧兹也在场聆听。

去年布置圣耶树时，前总理梅克尔 (Angela Merkel) 仍在任。梅克尔领导的保守派政府于去年12月8日下台，由社会民主党的萧兹及其执政伙伴绿党和自由民主党接手。

距总理府数百公尺处，布兰登堡大门（Brandenburg Gate）前的耶诞树每天也只点亮6小时，而非24小时。

俄罗斯于2月24日入侵乌克兰，颠覆全球能源市场，造成价格飙涨，欧洲也面临冬季可能出现能源短缺的局面。

为避免在年关前后出现严重问题，德国已着手开发新的天然气来源并鼓励采取节能措施。

自今年7月起，照亮柏林约200座公共纪念碑和建筑物的投射灯即整晚关闭，其中包括红砖砌成的柏林市政厅、国家歌剧院和沙洛屯堡宫（Charlottenburg Palace）。

© 2022 AFP