UN人权理事会谴责伊朗镇压行为 表决支持国际调查

（法新社日内瓦24日电） 联合国人权理事会今天谴责伊朗血腥镇压为抗议库德族女子艾米尼之死和平示威的群众，以25票赞成、6票反对、16票弃权通过就此展开国际调查。

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尽管德黑兰当局大力游说阻挠，中国政府直到最后一刻仍努力削弱相关决议，由47个成员国组成的联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）仍有高于预期的多数国家支持对伊朗政府镇压抗议行动展开调查。

这次投票通过时，全场掌声如雷，投下反对票的6个国家包括亚美尼亚、中国、古巴、厄利垂亚、巴基斯坦和委内瑞拉。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）赞扬这项投票结果，认为这结果表明联合国人权理事会「意识到伊朗局势的严重性」。

另有许多西方国家外交官在会中发言，谴责伊朗的镇压行动。

这次紧急会议由德国及冰岛提议，并在50个国家支持下举行，会中讨论长达2个月的抗议行动对伊朗局势的影响，会议结束前进行投票。

伊朗此次示威活动的导火线是库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死。22岁的艾米尼今年9月涉嫌违反基于伊斯兰教律法（Sharia law）的严格女性着装规定被捕，并于拘留期间死亡，在伊朗各地掀起抗议浪潮。

在今天会议中，联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）坚持「必须停止不必要和过度使用武力」。他告诉记者，他曾提议访问伊朗，但并未收到德黑兰当局的回应，并指出自艾米尼死后，已有超过300人丧命。

然而，伊朗政府在今天会后谴责西方国家。伊朗代表卡里米（Khadijeh Karimi）表示，欧洲和美国「缺乏向其他国家就人权说教的道德威信」。

© 2022 AFP