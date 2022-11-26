世界杯戴彩虹臂章 英足总：FIFA威胁制裁无限上纲

（法新社杜哈25日电） 英格兰足球总会执行长布林汉姆今天表示，国际足球总会（FIFA）威胁要对在卡达世界杯足球赛中佩戴「同一份爱」（One Love）彩虹臂章的球员实施毫无限制的制裁。

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英格兰、威尔斯和其他5个欧洲国家计划佩戴彩虹臂章来促进多元化，但国际足球总会扬言要施加体育制裁后，他们放弃了这项作法。

在主办本届世界杯的卡达，同性恋属于违法，这种臂章广被视为对主办国法律的抗议。

英格兰足球总会（Football Association）执行长布林汉姆（Mark Bullingham）表示，英足总认为国际足球总会实际上就是威胁要对球员禁赛。

布林汉姆告诉英国独立电视台体育频道（ITV Sport）说：「这是无限上纲。除了发黄牌警告外，他们还会对佩戴臂章的球员采取纪律处分。」

英格兰、威尔斯、比利时、丹麦、德国、荷兰和瑞士表示，他们已于9月致函国际足总，通知关于OneLove彩虹臂章的讯息，但没有收到回覆。

布林汉姆又说：「在那段时间里，我们与国际足球总会进行了很多次会谈，在比赛前的那个周六，我们觉得我们已让国际足总理解，我们会佩戴彩虹臂章…我们并未获得批准，但我们会面临罚款。」

「遗憾的是，比赛当天，在我们要去比赛的前两个小时，他们才下通知。」

「他们带着5名官员来，向我们说明将遭遇的情节，佩戴臂章的人，最轻将被发黄牌，此外，还会面临纪律处分。」

德国队队员22日在对战日本队前的球队合照时，��住嘴巴以示对国际足总立场的抗议；德国足球协会（German Football Federation）表示，这种威胁要对戴臂章球员施以制裁的作法，他们要调查这是否合法。（译者：纪锦玲）

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