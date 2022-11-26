乌克兰寒冬中拚复电 俄军炮击赫松市酿15死

（法新社基辅25日电） 正当乌克兰全国工程人员忙着恢复主要城市的暖气、用水与电力之际，俄军今天炮击乌国南部的赫松市（Kherson），一名市府官员说有15名平民死亡、35人受伤，其中包括1名儿童。

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随寒冬逼近、气温接近零下，俄罗斯近几周对乌克兰全境展开空袭，已造成乌国能源设施陷入瘫痪，引发健康危机及人口进一步外流的担忧。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，说，在俄军对乌克兰能源设施进行针对性攻击的2天后，国内仍有逾600万户家庭没电可用。

乌克兰国家能源公司（Ukrenergo）今天晚间表示，国内电力供应仍有30%缺口，技术人员正为复电不眠不休地赶工，再加上核电电力支援，预计周末将可扩大供电范围。 赫松今天遭受的攻击是这几天来俄军攻势中造成死伤最为严重的一次。赫松是乌克兰东南部的重要城市，最近刚被乌军收复。

赫松市官员卢戈瓦（Galyna Lugova）表示，俄军这次炮击共造成15名平民死亡、35人受伤，其中包括1名儿童，另有一些私人住宅和高楼层建筑物受创。 赫松州长今天稍早表示，由于「俄军炮击不断」，已疏散赫松市医院的病人和精神病院病患。

赫松市议会提议将平民疏散到其他地区。

© 2022 AFP