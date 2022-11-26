德国将宣告 史达林时期乌克兰大饥荒为种族灭绝

（法新社柏林25日电） 根据记者今天看到的决议草案，德国国会将采纳乌克兰当局的用词，宣告乌克兰1930年代在前苏联独裁者史达林统治下数百万人饿毙是「种族灭绝」事件。

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由德国中间偏左派执政联盟和在野保守政党籍国会议员共同提出的决议案，除了要作出上述宣告外，也是为了要警告俄罗斯，因为在俄军入侵下，乌克兰人民今冬恐陷入饥饿危机。

德国国会议员计画在30日表决这项决议案，时间安排在26日乌克兰大饥荒（Holodomor）纪念日之后。这个纪念日是在每年11月的最后一个周六。

决议草案载明，乌克兰大饥荒应列入20世纪上半叶「极权制度残暴罪行的名单中，这个饥荒造成了数百万人丧生」，包括纳粹德国（Nazi Germany）犯下的罪行。

草案中说：「当时乌克兰各地人民都受到饥荒和镇压冲击，不只是谷物产区的人民」，这项精心谋划的政策，「符合如今对种族灭绝的历史政治定义」。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）和外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）今天都透过发言人，对国会这项宣告表示支持。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）推文称，德国此一作法树立了一道「里程碑」。稍后贝尔伯克将促使德方通过这项决议案归功于库列巴。

© 2022 AFP