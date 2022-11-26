海地黑帮猖獗 警察学院校长遭枪杀身亡

（法新社海地太子港25日电） 海地官员告诉法新社，海地国家警察学院校长黎哥（Harington Rigaud）今天在首都太子港帮派猖獗地区遭到枪杀。这是暴力事件频传的海地近来多起枪击事件中最新一起。

广告 继续浏览后续

警方发言人德斯洛西尔斯（Garry Desrosiers）表示，黎哥「在距离校园不远的地方遇害，头部中弹」，袭击者偷走他的座车，并绑架了司机。

事发地带受帮派首脑殷诺森（Vitelhomme Innocent） 控制。他因参与2021年10月16名美国传教士遭绑架事件，而遭美国通缉。

美国当局已悬赏高达100万美元，要取得线索来捉拿他到案。

海地多年来安全、经济和卫生危机不断升高。2021年时任总统摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡后，情况更加恶化，不但黑帮势力日益扩大，民众还正与霍乱疫情对抗。

根据联合国，过去一年约有10万海地人逃离家园，以躲避武装帮派暴力。

联合国数据显示，海地大约有1万3000名警察，也即约每1000名居民才配备一名警力，远远不足以打击帮派。

海地上个月请求国际援助，帮助海地因应安全危机。

联合国秘书长安古特瑞斯（Antonio Guterres）已要求联合国安全理事会考虑派遣国际武装部队到海地，但至今尚未做出决定。

© 2022 AFP