美禁止进口或销售有风险通讯设备 包含华为及中兴产品

（法新社华盛顿25日电） 美国联邦传播委员会（FCC）今天宣布禁止进口或销售被认定具有「不可接受的国家安全风险」的通讯设备，包括中国华为技术有限公司和中兴通讯的产品。

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华为和中兴原本就列在联邦传播委员会的威胁清单上，今天宣布的新规定进一步禁止这两家公司未来的设备获得许可。

新规定也影响到杭州海康威视数位技术股份有限公司（Hikvision）和浙江大华技术股份有限公司（Dahua Technology）等监控设备供应商。

联邦传播委员会主席罗森沃赛尔（Jessica Rosenworcel）在声明中说：「联邦传播委员会致力于保护国家安全，确保靠不住的通讯设备无法在我国境内取得使用许可。」

她还说，委员会正展开防范安全威胁的工作，今天宣布的新规定是其中一环。

联邦传播委员会今天表示，正针对与现有许可相关的未来行动徵求意见。

美方采取一连串行动来限制中国电信公司进入美国网络，这项规定是最新一项措施。美中两个全球最大经济体在这方面对峙已有很长一段时间。

美国官员近年对中国电信公司和技术提高警惕。

华府先前禁止华为供货给美国政府，并强烈建议私营单位也不要采用华为设备，担心这些设备可能被中国情报机关渗透。

2019年，美国将华为列入贸易黑名单，禁止国内供应商与华为交易，促使谷歌（Google）中止对华为的Android行动装置作业系统授权。

美方还以国家安全风险为由，限制中国3大国有行动电信业者的营运。

© 2022 AFP