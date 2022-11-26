野生动物峰会通过保护多种鲨鱼 减少鱼翅贸易

（法新社巴拿马市25日电） 关心全球濒危物种贸易一场峰会的与会代表，今天通过一项保护至少54种鲨鱼的议案，此举有助大幅减少充斥暴利与残酷的鱼翅贸易。

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法新社报导，随这项议案通过，今后将依「濒临绝种野生动植物国际贸易公约」（CITES，简称华盛顿公约），严格控管真鲨科、双髻鲨科生物的贸易。 来自183个国家地区和欧盟的代表于为期2周会议的最后一天，以共识决方式通过这项具有约束力的决议。这场野生动物相关峰会每2、3年举行一次。

巴拿马代表兼会议主席、同时也是真鲨科保护提案人的宾德（Shirley Binder）宣布「37号提案通过」此案涵盖真鲨科的锯峰齿鲨（blue shark，俗称蓝鲨）保护；日本先前争取将锯峰齿鲨从提案名单中移除，但未能成功。

至于双髻鲨（hammerhead shark）保护的提案则未经辩论就一致通过。

宾德稍早告诉法新社，这项「历史性决定」意味今后市场上有多达9成的鲨鱼将获得保护。

鱼翅市场每年约达5亿美元规模，每公斤鱼翅售价可达1000美元（约新台币3万1150元）。

非政府组织「野生生物保育学会」（WCS）负责鲨鱼保护的主任沃维克（Luke Warwick）说：「大家都会记得这一天，因为我们力挽狂澜，阻止世上鲨鱼和��鱼灭绝。」（译者：纪锦玲）

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