中国承诺捐赠古巴1亿美元

（法新社哈瓦那26日电） 古巴副总理希尔．费南德兹（Alejandro Gil Fernandez）今天表示，中国已捐1亿美元给古巴，协助古巴度过因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而雪上加霜的经济危机。

广告 继续浏览后续

古巴国家主席狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）罕见出访，并于访中行程结束后获得这笔捐助。

中国国家主席习近平和狄亚士-卡奈昨天会面后，希尔．费南德兹告诉古巴国家电视台，「中国提供约1亿美元捐款」。

兼任古巴经济部长的希尔．费南德兹表示，这笔款项将用在「优先要务」上。古巴正遭受30年来最严重的经济危机冲击。

狄亚士-卡奈昨晚结束对中国的访问后，继续进行全球访问，旨在取得对古巴的援助，改善屡屡故障、导致频繁停电的电力系统。狄亚士-卡奈这次还将访问土耳其和俄罗斯。

希尔．费南德兹表示，两国领导人还讨论古巴对中国积欠的「债务问题」，但没有具体说明债务规模。

希尔．费南德兹说：「我们的总统解释我们所面临的情况，中国对此表示理解。我们正在寻求双方都能接受的方案来规划和重组债务。」

中国是古巴第2大贸易伙伴，仅次于委内瑞拉。中国和委内瑞拉都是古巴强大的政治盟友。

© 2022 AFP