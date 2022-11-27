义大利离岛土石流 政府宣布紧急状态释出救灾基金

（法新社义大利卡萨米乔拉泰尔梅27日电） 义大利南部伊斯契亚岛（Ischia）昨天发生土石流，造成至少1人死亡、十多人失踪后，义大利政府今天宣布紧急状态。

广告 继续浏览后续

当地媒体与救难单位表示，伊斯契亚岛上的小镇卡萨米乔拉泰尔梅（Casamicciola Terme）昨天晨间发生土石流，吞噬至少1栋民宅，并把数辆汽车推往海里。

民防部长穆苏梅齐（Nello Musumeci）表示，内阁召开紧急会议、宣布紧急状态后，释出第一批共200万欧元（约新台币6445万元）的救灾基金。

超过200名救难人员还在现场持续搜救十多名失踪者。数以百计的志工等人则站在及膝泥巴中，忙着清理镇上街道。

现场可以看到被土石流压坏的汽车与巴士残骸，四处都是巨石，挖土机试图清理民宅、汽车和商家前的道路。

根据义大利艾吉新闻社（AGI），救难人员发现一名31岁女性的遗体。

45岁居民罗芮尼（Salvatore Lorini）告诉法新社：「山塌了，店家、汽车、饭店毁了，9年前已经发生过这种事。现在我在清理岳母的店面。」

他认为这次土石流成因是缺乏维护和预防工作，「因为大自然是大自然，发生过地震，但若有一点防护措施」就能拯救性命。

伊斯契亚岛是座火山岛，距离那不勒斯（Naples）约30公里，岛上的卡萨米乔拉泰尔梅镇是水疗胜地，冬季居民8000人。这座城镇2017年曾遭地震袭击，造成2人丧生，而19世纪末一场规模更大的地震更曾导致它全毁。

© 2022 AFP