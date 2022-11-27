伊拉克重启大坝工程 民间忧农田遭淹没

（法新社伊拉克阿梅沙哈格26日电） 伊拉克北部53岁民众朱布里从未离开过自己的村庄，他的家人在此世代务农，但马克胡尔大坝（Makhoul dam）很快就会淹没他的家园，强迫他们搬迁。

广告 继续浏览后续

成千上万的伊拉克人受到马克胡尔大坝的威胁。政府希望这座大坝能在5年内完成，可在大河流底格里斯河（Tigris）上面运作。

朱布里（Jamil al-Juburi）要求「足够的赔偿」，以保障他和他家人的未来。

伊拉克已经有8座水坝，但伊拉克抱怨邻国土耳其在上游兴建设施，影响了底格里斯河的流量。

马克胡尔大坝计画可以追溯到2001年，当时是伊拉克独裁者海珊（Saddam Hussein）执政晚期。

在美国带领入侵伊拉克后，海珊垮台，接着占领时期社会混乱，这项计画也因此搁置多年。

马克胡尔大坝工程终于在2021年重新开始，包括钻探、土壤分析和一座跨河桥梁。

萨拉赫丁省（Salaheddin）副省长黎阿德（Riad al-Samarai）列出一连串兴建大坝的好处，其中包括一座250兆瓦的水力发电厂和「一条灌溉渠可为农业区服务，并为国家粮食安全做出贡献」。

但公民团体深感愤怒，不仅是为了水坝对人类的冲击。

「拯救底格里斯河」（Save the Tigris）和Humat Dijlah两个环保团体警告，动植物也会受到影响。他们说，联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产亚述古城（Ashur）也处于风险之中。

国际移民组织（IOM）8月指出：「没有官员尝试（与当地社区）进行对话或接触。」

国际移民组织在一项报告中引述伊拉克文化与发展组织Liwan的研究结果指出：「受访的农场工人和地主认为，马克胡尔大坝对他们的生计构成了严重威胁。」

Liwan研究员卡塞姆（Mehiyar Kathem）指出，伊拉克不需要新水坝，相反地，由于盐度增加，底格里斯河需要继续流动。

研究发现，有39个村庄面临淹没风险，当中每个村庄有200至8000名居民。

这项报告还说，如果马克胡尔大坝达到满载容量，会有67平方公里的「肥沃农田、庄园和果园」消失不见，超过6万1000头牲畜不得不「出售或迁移」。

报告并指出，「大坝可能扰乱大约11万8412人的日常生活」，而当地社区「对决策者缺乏信任感」。

© 2022 AFP