凶手着纳粹标志迷彩服 巴西校园枪案死者增至4人

（法新社巴西利亚26日电） 巴西的两起校园连环枪击案，罹难人数今天在一名女教师伤重不治情况下增至4人。官员表示，行凶的16岁少年穿着一件有纳粹符号的背心。

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这两起枪击案案发在昨天，地点在圣埃斯皮里图州（Espirito Santo）亚瑞克鲁兹自治市（Aracruz）。

当地官员先前曾表示，伤者中有些人伤势严重。

官员表示，行凶歹徒的父亲是警察，作案时使用2把手枪都登记在父亲名下，一把是父亲执勤使用的武器，另一把则是私人登记的武器。

圣埃斯皮里图州长卡萨葛兰德（Renato Casagrande）表示，16岁枪手似乎精心策划这起攻击案。

调查人员指出，他们正在调查他是否曾与任何极端组织有瓜葛。

圣埃斯皮里图州警方表示，凶手将面临谋杀及加重谋杀未遂指控。

根据巴西非政府组织「我爱和平研究所」（Instituto Sou da Paz）数据，这是巴西2002年来第12起校园枪击案。

最新的这起攻击事件掀起枪枝政策改革呼声，批评人士并把矛头指向极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）执政期间颁布一系列总统令，放宽枪枝弹药管制规范。

一直严词批评波索纳洛松绑枪枝管制法律的鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva），已在上个月的总统决选中击败波索纳洛，即将于元旦宣誓就任。

© 2022 AFP