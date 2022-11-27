抗议库德族女子之死遭捕 伊朗知名足球员获释

（法新社巴黎26日电） 伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起的反政府示威行动中，最知名的人物之一、前国际足球员加富里（Voria Ghafouri），据报已保释出狱。

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加富里本身也是库德族人并屡屡声援反政府抗议活动，他24日在进行球队训练后遭到当局逮捕，理由是「玷污国家队声誉并散布反对国家政权的政治宣传」。

加富里曾多次披上国家队战袍，截至2019年共代表伊朗出赛28次国际赛事，包括2018年俄罗斯世界杯足球赛。他2022年卡达世足赛被排除在国家队之外，日前遭当局逮捕后，引发外界强烈抗议。

伊朗法斯通讯社（Fars News Agency）透过社群媒体发文表示：「加富里已保释出狱。」伊朗改革派报纸「东方报」（Shargh）同样报导加富里获释。

22岁库德族女子艾米尼因头巾不符合规定，9月13日在伊朗首都德黑兰被警方拘捕后陷入昏迷，9月16日逝世，此事在伊朗掀起抗议浪潮。

根据联合国说法，约1万4000人在德黑兰当局的镇压行动中被捕。遭羁押的人士包括数十名知名新闻工作者、文化界人物、律师和体坛人士。

© 2022 AFP