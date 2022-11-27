绝食抗议艾米尼之死遭捕 伊朗知名异议记者获释

（法新社巴黎26日电） 伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起的反政府示威行动中，最知名的人物之一、异议人士罗纳吉（Hossein Ronaghi）据报已保释出狱。

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罗纳吉从9月中旬抗议行动爆发后不久便遭当局羁押至今；由于他发动了2个多月的绝食抗议，外界对他健康的担忧与日俱增。

伊朗法斯通讯社（Fars News Agency）透过社群媒体发文表示：「罗纳吉已保释出狱。」

罗纳吉的兄弟哈山（Hassan）在推特（Twitter）表示，罗纳吉今晚获释接受治疗。他的父亲阿玛德（Ahmad）上传一张罗纳吉在医院的照片，说罗纳吉绝食64天后已经获释。

22岁库德族女子艾米尼因头巾不符合规定，9月13日在伊朗首都德黑兰被警方拘捕后陷入昏迷，9月16日逝世，此事在伊朗掀起抗议浪潮。

根据联合国说法，约1万4000人在德黑兰当局的镇压行动中被捕。遭羁押的人士包括数十名知名新闻工作者、文化界人物、律师和体坛人士。

37岁的罗纳吉是「华尔街日报」（The Wall Street Journal）特约记者，多年来一直是伊朗境内最无惧于批评德黑兰当局的人士之一。

罗纳吉9月24日遭到逮捕后被送往伊文（Evin）监狱。家人曾表示，罗纳吉有肾脏方面的健康问题，恐有生命危险。

© 2022 AFP