西方注意力转移后阿富汗遭遗忘 新纪录片再度聚焦

（法新社洛杉矶26日电） 尽管世界已经将焦点转移到乌克兰战争上，但有两部新纪录片则将聚光灯重新转向阿富汗，以及去年美国从阿富汗迅速撤军后留下的人。

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国家地理频道（National Geographic）的纪录片「逆行」（Retrograde，暂译）讲述一名阿富汗将军在2021年试图阻止塔利班进攻，却徒劳无功；而 Netflix的「舍她其谁：阿富汗的明天」（In Her Hands）则讲述阿富汗最年轻女市长的故事，她在塔利班接管阿富汗后，不得不逃离家园。

「逆行」的导演海尼曼（Matthew Heineman）说：「我们已经忘记了这个故事，我们最后一次讨论阿富汗战争或阅读有关阿富汗战争的文章是什么时候？」

「显然还有一些关于它的报导，但是…没有多少人在谈论这个我们抛弃的国家。」

「舍她其谁：阿富汗的明天」中焦点人物前市长加法里 （Zarifa Ghafari) 告诉法新社，塔利班重新掌权后，阿富汗是「当今世界上唯一一个妇女可以出卖自己的身体、孩子和其他任何东西的国家，但她们不能上学」。

而在国际上的政治性会议中，「阿富汗的情况却无人讨论」。 这两部电影都以美国撤军前几个月作为开场，他们拍摄的对象都试图为自己的国家建立一个更安全、更平等的未来。

尽管阿富汗和乌克兰的冲突在性质上大不相同，但这两部电影都有警世寓言的效果，描述一旦西方转移注意力会发生什么事。

海尼曼说：「显然，这在整个历史上不断发生，而且在未来很长一段时间还会继续发生。那么我们可以从这次经验中学到什么？」

加法里说：「无论乌克兰发生什么事，都是我们60年来一直在经历的事情。同样的事情不断重复，所以我们懂他们的痛苦。」

© 2022 AFP