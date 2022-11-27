解冻海外资金 　委内瑞拉政府与反对派达协议

（法新社墨西哥市26日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府和反对派今天达成广泛的社会共识，同意解冻海外资金用于国内建设，美国则以允许大型油商重启委国营运作为回应。

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代表们今天在墨西哥的墨西哥市宣布，委内瑞拉政府与反对派请求联合国管理被冻结在外国银行的数以十亿计美元资金，这笔钱将逐步解冻，对抗委内瑞拉的人道危机。

美国川普政府时代为施压马杜洛举行自由选举，加强对委内瑞拉制裁后，美国和欧洲银行冻结这笔资金。

委内瑞拉严峻的经济和政治危机可望因此趋于缓和。

促成谈判的挪威特使奈兰德（Dag Nylander）说：「我们确定了一套属于委内瑞拉、冻结在全球金融体系的资源，委内瑞拉或许可以动用这些资源。」

双方代表同意尽一切努力，取得冻结在国际金融体系中的委内瑞拉合法资金，并将其用于社会计画。协议未具体说明释出金额，但马杜洛政府代表团团长罗德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，该协议将从超过200亿美元的冻结资金中取回30亿美元。

这让双方长达15个月的僵局随之落幕，可能缓解委内瑞拉难民潮，甚至影响世界石油市场。会谈发起人、墨西哥外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）说，这份协议代表了「整个拉丁美洲的希望」。

美国财政部表示，今天这份协议显示委内瑞拉「朝着恢复民主的正确方向迈出重要步伐」，美国财政部并向雪佛龙公司（Chevron Corp.）颁发许可证，以恢复该公司在委内瑞拉有限的石油开采业务。

财政部表示，许可证效期将持续6个月，拜登政府将在这期间评估马杜洛政府是否履行协议承诺。 雪佛龙则说，将「继续支持目的在提供人道救济的社会投资计画」，「这项决定增加了委内瑞拉石油业的透明度」。

© 2022 AFP