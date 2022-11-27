赤道几内亚总统恩格玛6连任

（法新社加彭首都自由市26日电） 今天确定第6度连任赤道几内亚总统的恩格玛1979年8月以来一直统治这个石油资源丰富的国家，主掌1个以镇压异议人士恶名昭彰的政权。

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现年80岁的恩格玛（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）1979年从叔叔佛朗西斯科（Francisco Macias Nguema）手中夺取权力后，掌权至今43年，是当今世界除君主以外、在世国家元首中在位时间最长的一位。

佛朗西斯科1968年成为赤道几内亚脱离西班牙独立后首任总统，后来宣布自己为终身总统。恩格玛发动政变推翻佛朗西斯科后2个月，佛朗西斯科遭行刑队处决。

恩格玛的反对者说，在他铁腕任期内，赤道几内亚已成「非洲的北韩」。

恩格玛政权的冷酷无情常遭人权团体谴责，人权团体记录到恩格玛政权大规模任意逮捕，将异议人士关押在噩梦般的监狱环境，并频繁扫荡涉嫌密谋者。

在这只有1个合法反对党的国家，恩格玛大权在握。2016年，他以93.7%得票率连任，而在投票率98%的这次，官方结果称他的得票率高达94.9%。

一般认为，恩格玛的儿子、副总统曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）将成为接班人。

恩格玛在2016年投票前接受法语「青年非洲」（Jeune Afrique）杂志访问时说，那将是他最后一次参选。

他说：「我执政太久了，但人民希望我成为他们的总统。」

当被问到是否正在栽培曼格接班时，恩格玛说：「赤道几内亚不是君主制…但如果他有才能，我也没办法。」

© 2022 AFP