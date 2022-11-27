防疫愤怒情绪上升 中国央视删世界杯未戴口罩场景

（法新社北京27日电） 中国COVID-19严厉封控措施已导致街头抗议，早前电视台转播世界杯赛事，也因喧闹的世界杯人群与封控形成鲜明对比引起愤怒，而今中国国营广播公司正在剪掉卡达世界杯未戴口罩球迷的特写镜头。

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中国是最后一个仍试图透过快速封锁、长期隔离和大规模检测来遏制疫情在国内传播的主要经济体。

法新社观察发现，在今天日本与哥斯大黎加对阵的小组赛直播，中国中央电视台体育频道（CCTV Sports）用球员、官员或足球场画面取代未戴口罩球迷挥舞旗帜的特写镜头。

央视体育播出远距离人群镜头，很难辨认个人脸孔，与包括抖音（中国版TikTok）在内的平台同一场比赛网路直播相比，人群镜头也少很多。

时至今日，北京、广州和重庆等主要城市的数千万人处于某种形式的封锁下，这与喧闹的世界杯人群形成鲜明对比，激怒许多中国社交媒体用户。

一封质疑中国COVID-19政策的公开信22日出现在微信App上，询问中国是否与卡达「在同一个星球上」，随后遭到审查员从平台删除。

数百人今天在北京和上海走上街头，抗议中国的清零政策，这是民众罕见对国家表达愤怒情绪。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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