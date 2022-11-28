世卫将猴痘英文改为mpox

（法新社日内瓦28日电） 世界卫生组织（WHO）今天宣布将猴痘（monkeypox）的英文改为mpox，以避免现有名称对有色人种的污名化。

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这种病毒起初是在1958年于丹麦的研究用猴子身上被发现，故名猴痘，但几种动物身上都能发现这种疾病，最常见于啮齿动物。

公卫专家及男女同志、双性恋者、跨性别者维权人士纷纷呼吁废除猴痘这个名称。他们认为，将这种病毒称作猴痘并不精确，也涉及对非洲种族主义的刻板印象，不利于全球防疫应对。

世卫在声明中表示：「经过与全球专家的一系列谘询后，世卫将开始使用更可取的新词汇mpox，作为monkeypox的同义词。两种名字会同时使用一年，并逐步淘汰monkeypox一词。」

世卫在交流时会使用mpox，并鼓励他人遵循这项建议。

人体最初发现这种疾病是在1970年的刚果民主共和国，此后人传人案例主要局限在某些西部与中部非洲国家，属于地方性流行病。

但是今年5月，猴痘开始迅速扩散至全球，主要是透过男男性行为传播。世卫今年已接获来自110个国家通报、共约8万1107起感染病例和55起死亡案例。

猴痘会引起发烧、肌肉酸痛和皮疹等症状。

© 2022 AFP