世足小组赛胜威尔斯 伊朗释放700多名囚犯

（法新社德黑兰28日电） 伊朗司法部门的米桑线上（Mizan Online）网站今天报导，伊朗国家队在世界杯足球赛战胜威尔斯队之后，该国已释放700多名囚犯。

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米桑线上宣布，伊朗队于25日以2比0获胜后，「709名被拘押者从国内不同监狱中获得释放」。

该网站称，获释者中「有些人是在最近的事件中被捕」，间接提及撼动伊朗两个多月的示威活动。网站并未提供更多细节。

22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因违反伊朗严格的女性穿着规定被道德警察逮捕，9月16日她于拘留期间死亡，引发持续的抗议活动。

其他伊朗媒体报导，伊朗着名女演员加齐亚尼（Hengameh Ghaziani）因支持抗议活动被捕后，已获得保释。

报导称，因示威而遭到拘留的两位最知名人物─前国际足球球员加富里（Voria Ghafouri）和异议人士罗纳吉（Hossein Ronaghi），也已获得保释。

国营的伊朗通讯社（IRNA）今天报导，63岁的前国营电视台主持人夏里亚里（Mahmoud Shahriari）因「煽动暴乱」入狱两个月后，已经获释。

伊朗25日击败威尔斯，将于明天和美国对阵。本届世界杯，伊朗首战遭英格兰以6比2痛宰。

伊朗司法机构称，自抗议活动开始以来，已有2000多人被起诉。联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）上周表示，大约1万4000人被捕。

© 2022 AFP