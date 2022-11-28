中国人抗议清零 文字游戏、白纸、音乐都用上

（法新社北京28日电） 举起白纸、搭配国歌、利用复杂的文字游戏：中国抗议民众设计出无数富创意方式，表达对政府及防疫清零政策的不满。

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中国人利用以下种种方式，逃避审查，表达愤怒及支持抗议活动：

●空白标志

昨天，在包括北京等许多城市，抗议民众举起空白的A4白纸以示团结，并承认中国缺乏言论自由。其他人则在社交媒体微信（WeChat）的个人资料发布白色方块。

网路流传的照片也显示，中国顶尖清华大学的学生举着写有弗里德曼方程式（Friedmann equations）的标语牌，因这位物理学家的姓氏Friedmann，与freed man（自由人）或freedom（自由）相似。

当局在网路搜寻封锁较明显的关键字和地名后，由重复的字组成、具有「正面」含义的无厘头发文在微信和微博上疯传，包括像是「对对对对对对」和「好好好」。

到今天，社交网站上早前许多不知所云和提及「A4纸」的发文已被删除，但类似发文仍继续传播。

社交媒体用户还转向高级文字游戏来讨论抗议活动，使用「香蕉皮」（与中国国家主席「习近平」子音相同）和「虾苔」（音似「下台」）等词。

●讽刺

上周末，有些人群公然要求习近平下台，高喊「拒绝新冠测试，支持自由」等口号。其他人较谨慎，举办看似无声的抗议活动，献上鲜花和蜡烛，纪念上周新疆火灾的罹难者，这场火灾引发民众最新一波怒火。

在北京，昨晚有一群人在亮马河边嚷着「我要做新冠测试！」「我想扫描我的健康码！」激起微博用户发布类似的讽刺词语。

习近平的影片片段以及习主席语录被引用来支持大规模示威活动，包括他在一段影片中说：「现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。」

●音乐、足球

中国许多地方的团体在集会时唱国歌和国际歌，先发制人防止北京指责抗议活动不爱国或受外国势力煽动。

在一段被审查人员迅速下架的疯传影片里，一所大学宿舍里学生们唱着香港摇滚乐队Beyond所唱的粤语歌曲「海阔天空」。疫情爆发前，这首自由颂歌曾被香港民主抗议人士所采用。

网友们还散布正在进行中的卡达世界杯梗图，使用未戴口罩的球迷图片来嘲讽中国严格的清零政策。

在一段广为流传但已被删除的影片中，一名社交媒体用户加进人们吼叫「戴上口罩！」的声音，并在世界杯观众加油的场景中加上「做新冠检测」音效。

●跳过防火墙

推特和Instagram等国际社交媒体平台被中国俗称「网路长城」的防火墙封锁，但技术熟练的民众透过VPN翻墙软体发布有关抗议活动的讯息。

为了将讯息传播到国外，匿名运作的推特帐号开放收件箱接收来自全中国各地的影片，Instagram上并举办过几场抗议直播。

中国留学生在世界各地组织类似的示威活动，包括在北美和欧洲几个城市。

法新社用地理定位的一段Instagram影片里，唱着歌的抗议人士在中国驻加拿大多伦多总领事馆外的路灯柱上，竖起一块上海乌鲁木齐路的模仿路牌。

新疆乌鲁木齐市吉祥苑小区24日晚发生火灾，疑因过度封控阻碍居民逃生和抢救酿死伤。上海市民26日在乌鲁木齐中路聚集哀悼此事故，现场有花束、烛光，遭警方强力清场。

© 2022 AFP