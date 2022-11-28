伊朗演员不戴头巾拍影片 声援反政府示威

（法新社巴黎28日电） 在社群媒体发布的一段最新影片显示，一群伊朗演员在没有戴头巾的情况下举行无声抗议，以声援库德族女子艾米尼之死引发的反政府示威活动。

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自22岁的艾米尼（Mahsa Amini）因服装违规被宗教警察拘留，并于9月16日丧命后，伊朗全国陷入长达超过2个月的抗议。这也是自1979年伊斯兰革命以来，伊朗政权面临的最大挑战。

影片可见，伊朗演员兼导演索荷拉戈莱斯塔尼（Soheila Golestani）身穿黑衣走进画面，转身露出未戴头巾的正面，盯着镜头看。

多名穿着深色衣服的男女随即加入戈莱斯塔尼的行列。影片内的10名女性都没戴头巾，只是沉默地盯着镜头。

戈莱斯塔尼昨晚在她的Instagram上发布这段影片并写道：「表演结束了，真相已揭晓。那些无名之辈才是我们真正的英雄。」

伊朗导演哈密德普拉扎里（Hamid Pourazari）也出现在影片中。他也在自己的Instagram上发布这段影片。

截至目前，伊朗已有多名演员在示威中拿掉头巾。自1983年至今，女性在公共场合皆须佩戴头巾。

本月稍早，伊朗最知名的演员之一塔兰妮阿莉多丝蒂在社群媒体上传自己未戴头巾的照片，手持写有「女性、生命、自由」的字卡。

伊朗当局还逮捕了2位知名女演员亨嘉米加齐亚尼（Hengameh Ghaziani）和卡塔永芮雅希（Katayoun Riahi），她们在公开场合摘下头巾，声援抗议活动。

据伊朗通讯社（IRNA）昨晚的报导，加齐亚尼现已获保释。

© 2022 AFP