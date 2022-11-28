前美飞官关在澳洲严格受限 律师：疑因华府介入

（法新社雪梨28日电） 前美国陆战队飞官杜甘（Daniel Edmund Duggan）的律师在今天庭审后说，杜甘在澳洲的监狱受到「极端严格」的羁押，同时还得对抗美国司法部一场秘密的引渡战。

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杜甘10月21日在澳洲新南威尔斯州（New South Wales）被捕，就在同一周包括英国和澳洲都对中国试图招募西方退役飞官大肆警告。

相关企业资料显示，54岁的杜甘在被捕前曾在中国居住和工作约5年，不过美国政府并未公开他涉嫌犯罪的细节。

被告的辩护律师米拉里斯（Dennis Miralis）表示，现为澳洲公民的杜甘在雪梨一处戒备森严的设施内被列为「因涉极端高风险而需行动受限的被押者」，要取得书写用品和医疗都被拒绝。

米拉里斯当庭说：「他目前甚至无法拿到笔写他的诉状。」

他之后在庭外告诉记者：「让一名澳洲公民受到最严格的囚徒限制，就像被判犯下恐怖主义罪行者一样，根本前所未见。」

米拉里斯在法庭外表示，美国政府的「外来干预」或许可解释为何他的当事人受这种待遇。

他说：「我们担心可能有一些外来干预，鼓励矫正机关采取这样的大动作。」

美国政府尚未正式根据澳洲的引渡法提出请求。

代表美国政府出庭的律师葛洛佛（Trent Glover）表示，司法部将在12月20日前提出引渡请求。

他在庭上说：「从美方角度来看，这只不过是一个寻常的引渡程序。」

© 2022 AFP