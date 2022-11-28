剑指中俄 英相将发表演说捍卫自由开放价值观

（法新社伦敦27日综合外电报导）英国首相苏纳克上任前就曾将中国列为全球头号威胁，今天他将发表就任以来首场重大外交政策演说，主张英国必须在世界舞台上采取更多行动，以捍卫自由与开放的价值观。

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法新社报导，苏纳克（Rishi Sunak）今夏还没出任首相之前，就曾多次在演说中将中国列为全球和国内安全的头号威胁，并说如果他担任首相将会粉碎中国的影响力。

根据唐宁街发布的演说摘要，苏纳克今天将在伦敦市政厅（Guildhall）告诉参加年度市长晚宴的英国政要说，「自由和开放一直是进步的最大动力」。

「但如果裹足不前，自由与开放就不会实现。」

他将在演讲中指出，英国的「对手和竞争者制定了长期计画」，他特别提到中国和俄罗斯。

他将说：「面对这些挑战，短期主义或一厢情愿是不够的。」

「因此，我们在作法上必须有飞跃式进化，也就是更坚定捍卫我们的价值观，以及我们繁荣所仰赖的开放立场。」

他将进一步表示，这意味着实现更强大的经济，「因为这是我们在海外实力的基础」。

本月稍早，苏纳克走访乌克兰基辅（Kyiv），对乌克兰提供进一步援助，以助乌国对抗俄罗斯军队。

他今天演说时将说：「保护乌克兰，就是保护我们自己。」（译者：纪锦玲)

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