（法新社渥太华27日电） 加拿大今天公布针对印太地区的新经济和外交战略，预定未来5年拨款23亿加元（约新台币530亿元），用以缓解具「破坏性」的中国带来的风险。

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加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）政府将其战略奠基在5大方面：促进和平与安全，特别是派遣军舰到亚太地区；促进贸易和投资；促进「女权主义国际援助」；资助可永续基础设施；并提高外交能见度。

加拿大政府表示，这项政策「提供全面的路线图，加深我们未来10年与印太的接触，提高我们对当地和平保障的贡献」。

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）发表声明介绍这份政策文件时表示：「印太的未来就是我们的未来；我们要扮演形塑的角色，要这么做，我们就得成为真正、可靠的伙伴。」

她说，新战略「向该地区发出明确的讯息，那就是加拿大在这里，他们可以信任我们会留在这里」。

赵美兰宣布新政策时，接受法语日报「新闻报」（La Presse）访问时表示，这项讯息特别针对与渥太华关系紧张的北京。

她说，政府不至于建议企业别前往中国做生意，但「我的工作是说明风险，我是说在中国做生意存在地缘政治风险」。

杜鲁道和赵美兰先前前往印尼参加20国集团（G20）峰会，以及在柬埔寨举行的东南亚国家协会（ASEAN）峰会和在曼谷举行的亚太经济合作会议（APEC）。

在G20峰会期间，中国国家主席习近平被拍到当面斥责杜鲁道的画面。

© 2022 AFP